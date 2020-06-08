***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2020 17:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 35
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620J1
Vade Başlangıç Tarihi 04.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 206.005.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.06.2020
Kayıt Tarihi 05.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 35 gün vadeli, TRFAKBK620J1 ISIN Kodlu, 206.005.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849920
BIST
17:51109.804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -217,44
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:516,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:517,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:51370,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,43
|Açılış
|: 370,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|2.860.427
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.203.646
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.917.892
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.233.301
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.292.618
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,29
|1.286.834.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,75
|1.027.706.171
|% 6,71
|
|THYAO
|12,70
|695.285.670
|% -0,16
|
|ASELS
|31,66
|632.273.987
|% -0,69
|
|PETKM
|3,79
|571.302.572
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|1.027.706.171
|% 6,71
|
|GARAN
|8,29
|1.286.834.498
|% 0,00
|
|PETKM
|3,79
|571.302.572
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,67
|528.253.807
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,33
|168.088.522
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5972
|8,6403
|% 0,62
|
|Frank
|7,0735
|7,1161
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,39
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,70
|
|Tam
|2.469
|2.498
|-21,00
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-10,20
|
|Çeyrek
|602
|610
|-5,20
|