***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.06.2020 17:27
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 240
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22113
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 203.433.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 240 gün vadeli 203.433.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849921
BIST
17:51109.782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -239,77
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
109.248
17:516,7947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7952
En Düşük
6,7485
17:517,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6907
En Düşük
7,6183
17:51370,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,43
|Açılış
|: 370,23
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,47
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|48.203.646
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.850.756
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.914.246
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.321.746
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|26.227.075
|% 9,97
|
|KRGYO
|3,42
|91.284.807
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|GENTS
|2,42
|44.231.269
|% -4,72
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|THYAO
|12,68
|685.387.972
|% -0,31
|
|ASELS
|31,64
|628.530.467
|% -0,75
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,75
|1.026.940.959
|% 6,71
|
|GARAN
|8,28
|1.277.329.200
|% -0,12
|
|PETKM
|3,79
|569.000.076
|% 0,53
|
|GSRAY
|3,67
|527.141.488
|% 5,16
|
|IHLGM
|1,33
|167.597.970
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5910
|8,6341
|% 0,54
|
|Frank
|7,0745
|7,1171
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8047
|1,8137
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,88
|
|Altın Gr.
|370
|370
|3,54
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.431
|-16,00
|
|Tam
|2.470
|2.498
|-20,30
|
|Yarım
|1.205
|1.219
|-9,90
|
|Çeyrek
|603
|610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,04
|
|B. Petrol
|41,06
|41,06
|-1,24
|