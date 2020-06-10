***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.06.2020 12:49
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 21.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62069
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 458.175.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.06.2020
Kayıt Tarihi 09.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 21.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFAKBK62069 ISIN Kodlu, 458.175.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850474
BIST
14:04109.957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 720,03
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
14:046,7909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0061
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7758
14:047,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7288
En Düşük
7,6879
14:04375,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,75
|Açılış
|: 375,33
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.789.236
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.096.295
|% 9,97
|
|AKCNS
|11,26
|59.116.767
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.528.407
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|KRGYO
|3,24
|2.859.739
|% -4,42
|
|EKGYO
|1,96
|995.578.808
|% 4,81
|
|ASELS
|32,34
|668.313.844
|% 2,21
|
|GARAN
|8,22
|554.069.807
|% 0,49
|
|IHLGM
|1,52
|394.140.793
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,96
|380.885.659
|% 7,90
|
|EKGYO
|1,96
|995.578.808
|% 4,81
|
|IHLGM
|1,52
|394.140.793
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|149.653.355
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|284.995.227
|% 6,04
|
|GUSGR
|3,96
|380.885.659
|% 7,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6461
|8,6895
|% 0,28
|
|Frank
|7,1474
|7,1905
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8042
|1,8132
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|4,78
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.459
|3,40
|
|Tam
|2.503
|2.527
|-0,20
|
|Yarım
|1.221
|1.231
|1,70
|
|Çeyrek
|611
|617
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,36
|40,36
|-0,82
|