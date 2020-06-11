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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.06.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 27.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK62093
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 280.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.06.2020
Kayıt Tarihi 10.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 27.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 45 gün vadeli, TRFAKBK62093 ISIN Kodlu, 280.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850658


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 3.451.131 % 10,00  
ARDYZ 32,36 161.207.028 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.698.914 % 9,99  
YUNSA 14,45 129.249.828 % 9,97  
GLRYH 11,80 54.999.529 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6058 8,6489 % -0,02  
Frank 7,2128 7,2563 % 0,91  
Riyal 1,8122 1,8213 % 0,72  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -0,14  
Altın Gr. 381 381 1,97  
Cumhuriyet 2.464 2.489 6,50  
Tam 2.537 2.558 6,80  
Yarım 1.238 1.248 5,20  
Çeyrek 619 625 2,20  
Gümüş.Ons 18,00 18,04 -0,08  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 -0,01  
B. Petrol 39,19 39,19 -2,54  
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