***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.06.2020 16:45
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 28.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620A0
Vade Başlangıç Tarihi 28.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 341.484.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.06.2020
Kayıt Tarihi 16.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 28.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 50 gün vadeli, TRFAKBK620A0 ISIN Kodlu, 341.484.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851599
BIST
18:00111.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 114,65
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:006,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:007,6981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:00380,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 380,61
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|226.095.414
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.307.571
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.216.061
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|94.683.205
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,09
|34.779.596
|% -9,92
|
|DAGHL
|9,17
|8.943.813
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|80.903.215
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.911.317
|% -9,80
|
|MERIT
|21,02
|144.964
|% -9,55
|
|ECILC
|6,35
|1.034.507.255
|% 4,10
|
|GARAN
|8,14
|765.835.015
|% -0,85
|
|ASELS
|31,96
|734.832.608
|% -1,72
|
|EKGYO
|1,91
|495.988.676
|% -1,04
|
|THYAO
|12,45
|446.448.551
|% -0,95
|
|IEYHO
|0,83
|383.947.316
|% -7,78
|
|SKBNK
|1,36
|401.001.732
|% 6,25
|
|EKGYO
|1,91
|495.988.676
|% -1,04
|
|IHLAS
|0,82
|192.973.605
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,60
|296.122.315
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5715
|8,6145
|% -0,16
|
|Frank
|7,1659
|7,2090
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,45
|
|Altın Gr.
|380
|381
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.490
|9,00
|
|Tam
|2.541
|2.555
|5,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,50
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,50
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,02
|
|B. Petrol
|40,97
|40,97
|0,01
|
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