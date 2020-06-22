***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.06.2020 12:53
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620X2
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 264.985.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.06.2020
Kayıt Tarihi 19.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK620X2 ISIN Kodlu, 264.985.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852270
BIST
15:56115.320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 1.708,23
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
15:566,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
15:567,6980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0449
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
15:56386,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,85
|Açılış
|: 386,86
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|18.888.000
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|85.657.517
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.033.936
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,17
|37.620.925
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,03
|281.976.003
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,38
|15.097.517
|% -6,35
|
|TSGYO
|3,43
|19.799.542
|% -6,28
|
|NIBAS
|9,01
|16.966.794
|% -5,95
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|HALKB
|6,50
|1.134.442.233
|% 6,38
|
|THYAO
|12,73
|1.032.009.888
|% 1,68
|
|AKBNK
|6,16
|853.962.464
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,90
|620.830.075
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,42
|1.481.241.902
|% 2,65
|
|GARAN
|8,55
|1.869.328.806
|% 2,64
|
|KRDMD
|2,95
|597.091.108
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|438.882.920
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4686
|8,5110
|% 0,48
|
|Frank
|7,1750
|7,2182
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,00
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.507
|2.520
|33,40
|
|Tam
|2.572
|2.584
|32,30
|
|Yarım
|1.253
|1.264
|16,70
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,96
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|41,97
|41,97
|-0,22
|
Seans Raporu
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