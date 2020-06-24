***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 12:20
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 15.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Sehven hatalı girilen itfa tarihi düzeltilerek, kıymet vadesi olan 24.06.2020'de itfa edilmiştir.
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620Y0
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.643.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2020
Kayıt Tarihi 23.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 15.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 40 gün vadeli, TRFAKBK620Y0 ISIN Kodlu, 37.643.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852616
BIST
13:36115.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -90,22
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
13:366,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
13:367,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7308
13:36392,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,80
|Açılış
|: 391,95
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
392,40
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|CEMAS
|1,43
|433.408.460
|% 10,00
|
|AKMGY
|33,06
|5.388.701
|% 9,98
|
|KSTUR
|48,90
|59.703
|% 9,74
|
|ULAS
|4,96
|16.392.960
|% 9,25
|
|SAMAT
|2,54
|36.108.929
|% 8,55
|
|EKIZ
|10,31
|1.222.235
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,19
|22.481.213
|% -9,90
|
|RTALB
|31,62
|58.370.469
|% -9,61
|
|BAYRK
|8,27
|9.241.160
|% -7,91
|
|EMNIS
|4,00
|31.556
|% -5,88
|
|GUSGR
|4,75
|615.637.883
|% 3,94
|
|GARAN
|8,35
|543.731.380
|% -1,30
|
|KRDMD
|3,00
|466.733.583
|% 1,35
|
|KARSN
|2,85
|466.728.912
|% 4,40
|
|CEMAS
|1,43
|433.408.460
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,43
|433.408.460
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,86
|173.700.227
|% 6,17
|
|KARSN
|2,85
|466.728.912
|% 4,40
|
|KRDMD
|3,00
|466.733.583
|% 1,35
|
|GUSGR
|4,75
|615.637.883
|% 3,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5587
|8,6016
|% 0,15
|
|Frank
|7,2318
|7,2753
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|9,05
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,77
|
|Cumhuriyet
|2.542
|2.557
|18,70
|
|Tam
|2.609
|2.622
|19,20
|
|Yarım
|1.271
|1.282
|9,40
|
|Çeyrek
|638
|642
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,46
|