***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.06.2020 10:08
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 49
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620R4
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.537.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 26.06.2020
Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 08.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 49 gün vadeli, TRFAKBK620R4 ISIN Kodlu, 155.537.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853057
BIST
11:33115.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 946,60
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
11:336,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
11:337,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7055
En Düşük
7,6816
11:33389,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,22
|Açılış
|: 389,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,42
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.332.410
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|20.313.053
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.325.330
|% 9,64
|
|AYEN
|5,30
|116.636.834
|% 9,28
|
|AKSUE
|11,93
|21.294.306
|% 7,87
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,04
|43.056.637
|% -4,27
|
|GUBRF
|26,64
|82.184.240
|% -4,17
|
|BAYRK
|7,65
|2.648.864
|% -3,53
|
|ISFIN
|4,20
|570.483.619
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,09
|416.686.689
|% 2,66
|
|ODAS
|2,34
|225.024.732
|% 2,63
|
|THYAO
|12,57
|204.292.266
|% 1,21
|
|TSPOR
|8,15
|189.841.010
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,20
|570.483.619
|% 3,96
|
|KRDMD
|3,09
|416.686.689
|% 2,66
|
|IHLGM
|1,59
|161.699.352
|% -1,24
|
|ODAS
|2,34
|225.024.732
|% 2,63
|
|IHLAS
|0,85
|79.979.728
|% -2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4785
|8,5210
|% -0,10
|
|Frank
|7,2063
|7,2497
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|1,90
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,25
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|1,20
|
|Tam
|2.594
|2.608
|1,20
|
|Yarım
|1.260
|1.276
|0,60
|
|Çeyrek
|630
|639
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,52
|41,52
|0,47
|
Seans Raporu
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