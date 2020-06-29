***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.06.2020 14:57
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 22.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 38
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKH2037
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 321.443.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.06.2020
Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 22.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 38 gün vadeli, TRFAKBKH2037 ISIN Kodlu, 321.443.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853279
BIST
16:13115.774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.106,02
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.812
En Düşük
114.432
16:136,8560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
16:137,7318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0382
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7414
En Düşük
7,6775
16:13390,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,54
|Açılış
|: 390,14
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|SEKFK
|5,06
|11.071.605
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,75
|200.274.475
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.367.358
|% 10,00
|
|EKIZ
|11,46
|2.938.370
|% 9,98
|
|IDEAS
|3,65
|961.794
|% 9,94
|
|YONGA
|24,50
|147.311
|% -7,89
|
|EGCYH
|0,85
|478.238
|% -7,61
|
|DAGI
|6,24
|10.544.107
|% -6,59
|
|TSPOR
|7,67
|341.969.767
|% -6,00
|
|HALKS
|3,70
|677.379
|% -4,64
|
|GARAN
|8,45
|1.275.222.352
|% 2,80
|
|ODAS
|2,48
|996.157.180
|% -0,80
|
|KRDMD
|3,09
|661.089.073
|% 1,64
|
|HALKB
|6,46
|601.210.106
|% 2,54
|
|AKBNK
|6,05
|562.482.699
|% 2,72
|
|ODAS
|2,48
|996.157.180
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,91
|540.360.870
|% 1,06
|
|KRDMD
|3,09
|661.089.073
|% 1,64
|
|ZOREN
|2,08
|394.985.697
|% 2,97
|
|TSKB
|1,28
|227.966.763
|% 2,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4153
|8,4575
|% -0,21
|
|Frank
|7,2181
|7,2615
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,45
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.546
|5,50
|
|Tam
|2.601
|2.612
|5,70
|
|Yarım
|1.264
|1.278
|2,80
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|0,27
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:26DGKLB
Yüzde 6.80 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 177, 564 adet işlem
-
16:25XU100
Endeks 115, 722 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 13, 140.00 milyon TL de
-
16:24ULAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 459 adet işlem
-
16:23SONME
Yüzde 5.95 oranında artışla 7.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 094, 649 adet işlem
-
16:22ULAS
Yüzde 5.83 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 998, 428 adet işlem