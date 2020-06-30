***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
30.06.2020 11:54
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 13.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 48
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK620U8
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.049.698.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.06.2020
Kayıt Tarihi 29.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.06.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 13.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 48 gün vadeli, TRFAKBK620U8 ISIN Kodlu, 1.049.698.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853421
BIST
11:48116.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 353,15
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
11:486,8542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
11:487,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6807
11:48390,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 390,64
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,05
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|13.554.282
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.532.696
|% 10,00
|
|NATEN
|21,22
|9.170.796
|% 9,95
|
|PRKAB
|5,23
|10.217.914
|% 9,87
|
|CEOEM
|4,15
|49.806.669
|% 9,79
|
|CASA
|20,50
|8.200
|% -8,89
|
|KSTUR
|52,40
|3.092
|% -8,47
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|GLBMD
|4,56
|3.880.047
|% -5,39
|
|DAGI
|5,75
|3.169.037
|% -4,49
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|GARAN
|8,54
|461.136.002
|% 0,12
|
|ASELS
|32,56
|397.166.450
|% 1,56
|
|TSPOR
|7,06
|301.759.984
|% -6,98
|
|AKBNK
|6,13
|238.655.188
|% 0,33
|
|KRDMD
|3,16
|601.551.792
|% 1,28
|
|IHLGM
|1,68
|196.512.181
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,96
|217.883.255
|% 2,08
|
|ADESE
|1,94
|193.284.223
|% 6,01
|
|TSKB
|1,31
|105.907.719
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3909
|8,4329
|% -0,19
|
|Frank
|7,1762
|7,2195
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,86
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|2.529
|2.548
|-2,70
|
|Tam
|2.603
|2.615
|-2,80
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|-1,40
|
|Çeyrek
|632
|640
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|-0,26
|
Seans Raporu
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