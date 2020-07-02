***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 15:16
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 18.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 45
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72050
Vade Başlangıç Tarihi 18.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 386.200.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.07.2020
Kayıt Tarihi 01.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 45 gün vadeli, TRFAKBK72050 ISIN Kodlu, 386.200.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854084
BIST
15:45116.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.548,11
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.929
En Düşük
115.746
15:456,8566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
15:457,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:45389,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,74
|Açılış
|: 389,19
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,20
|99.108.890
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.053.674
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.280.882
|% 9,99
|
|NIBAS
|11,57
|9.695.550
|% 9,98
|
|PKENT
|178,60
|3.480.887
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,19
|4.125.667
|% -4,24
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,38
|989.659.860
|% 0,96
|
|SISE
|5,86
|679.011.240
|% 5,21
|
|ISFIN
|4,31
|646.525.854
|% 3,61
|
|THYAO
|12,27
|646.279.235
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,06
|578.603.039
|% 1,98
|
|IEYHO
|1,02
|239.479.585
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|336.661.149
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|574.025.767
|% 0,31
|
|KARSN
|3,13
|524.444.491
|% 2,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5584
|8,6013
|% 0,48
|
|Frank
|7,2329
|7,2765
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,62
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.541
|-5,80
|
|Tam
|2.595
|2.607
|-5,90
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|-3,00
|
|Çeyrek
|630
|639
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|0,47
|
Seans Raporu
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