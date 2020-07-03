***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 15:05
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 20.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72068
Vade Başlangıç Tarihi 20.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.688.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 20.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 44 gün vadeli, TRFAKBK72068 ISIN Kodlu, 25.688.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854378
BIST
15:54116.010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -897,84
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.924
15:546,8699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
15:547,7155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0119
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
15:54392,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,84
|Açılış
|: 392,18
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.975.763
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.464.157
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|51.355.370
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|CMBTN
|62,70
|16.620.478
|% -9,98
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|24,88
|10.013.103
|% -6,40
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,93
|753.216.581
|% -2,69
|
|KARSN
|3,45
|718.846.278
|% 4,55
|
|ODAS
|2,63
|615.971.234
|% 3,14
|
|GARAN
|8,22
|604.229.727
|% -1,67
|
|KRDMD
|3,17
|542.126.060
|% -2,16
|
|SKBNK
|1,57
|455.365.605
|% 4,67
|
|IEYHO
|1,05
|305.993.658
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,03
|521.108.974
|% -1,93
|
|ALBRK
|1,79
|432.764.832
|% 1,70
|
|ODAS
|2,63
|615.971.234
|% 3,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5280
|8,5708
|% 0,10
|
|Frank
|7,2270
|7,2705
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8250
|1,8341
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,56
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.615
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,70
|42,70
|-0,44
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