***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.07.2020 14:09
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 27.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 136.415.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.07.2020
Kayıt Tarihi 03.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 27.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 70 gün vadeli, TRFAKBK72019 ISIN Kodlu, 136.415.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854960
BIST
14:19117.716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 1.967,61
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
14:196,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
14:197,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0514
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7793
En Düşük
7,7068
14:19392,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 392,23
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,65
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.714.903
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.066.334
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,00
|29.729.917
|% 9,98
|
|TSPOR
|7,41
|418.636.659
|% 9,94
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,24
|682.733.009
|% 2,53
|
|ODAS
|2,80
|664.302.835
|% 6,87
|
|SISE
|6,02
|635.558.278
|% 4,88
|
|TKFEN
|17,49
|578.021.203
|% 3,98
|
|IHLGM
|1,83
|556.653.685
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|556.653.685
|% 8,93
|
|ODAS
|2,80
|664.302.835
|% 6,87
|
|KRDMD
|3,24
|682.733.009
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,69
|319.923.933
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|379.188.770
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5596
|8,6025
|% 0,26
|
|Frank
|7,2649
|7,3087
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8242
|1,8334
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.560
|5,60
|
|Tam
|2.616
|2.627
|5,80
|
|Yarım
|1.271
|1.285
|2,80
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,40
|