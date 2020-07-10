***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.07.2020 10:16
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 12.05.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 59
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72035
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.595.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 10.07.2020
Kayıt Tarihi 09.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 12.05.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 59 gün vadeli, TRFAKBK72035 ISIN Kodlu, 30.595.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858747
BIST
10:33114.006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -1.787,72
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:336,8671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:337,7482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:33397,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,56
|Açılış
|: 397,39
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.081.259
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,64
|85.186.401
|% 5,51
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|GLRYH
|13,94
|8.855.459
|% 4,65
|
|TSPOR
|6,24
|1.926.070
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,76
|8.759.311
|% -8,94
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|GARAN
|7,82
|222.311.676
|% -1,14
|
|THYAO
|11,64
|193.311.794
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|ASELS
|31,64
|139.843.053
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,22
|80.573.588
|% -2,40
|
|ODAS
|2,60
|86.325.233
|% -1,14
|
|SISE
|6,28
|184.418.462
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,29
|65.234.056
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6077
|8,6509
|% -0,21
|
|Frank
|7,2540
|7,2977
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.798
|-5,76
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.598
|-6,70
|
|Tam
|2.651
|2.666
|-6,80
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,40
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,58
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|-0,69
|