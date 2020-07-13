***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.07.2020 16:41
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 429
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK92119
Vade Başlangıç Tarihi 13.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 257.920.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 429 gün vadeli 257.920.000 TL nominal değerdeki tahvilin ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859460
BIST
18:05118.399
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 3.590,11
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
118.399
En Düşük
116.126
18:056,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
18:057,8103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0492
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,8103
En Düşük
7,7554
18:05398,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,83
|Açılış
|: 398,79
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
400,40
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|539,00
|39.521.509
|% 10,00
|
|KENT
|1.031,80
|16.647.998
|% 10,00
|
|ULAS
|5,17
|11.356.311
|% 10,00
|
|BUCIM
|4,85
|16.502.781
|% 9,98
|
|KONYA
|322,90
|83.861.658
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,62
|623.876.654
|% -9,94
|
|VKFYO
|5,11
|3.500.079
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,49
|2.150.180
|% -7,23
|
|BJKAS
|2,97
|64.089.344
|% -6,90
|
|TACTR
|5,65
|405.731
|% -4,24
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|1.063.258.092
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|1.049.636.475
|% 2,05
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|TRKCM
|4,55
|699.473.197
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,27
|1.670.820.568
|% 5,09
|
|SKBNK
|1,65
|591.431.447
|% 7,14
|
|ODAS
|2,95
|858.374.955
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,38
|577.547.595
|% 3,93
|
|TSKB
|1,26
|285.867.213
|% 4,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6272
|8,6705
|% -0,09
|
|Frank
|7,2684
|7,3121
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|9,92
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|8,20
|
|Tam
|2.670
|2.681
|8,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,10
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,26
|19,30
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,25
|4,25
|0,12
|
|B. Petrol
|43,22
|43,22
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:58VKGYO
Yüzde 7.02 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 291, 337 adet işlem
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17:57TMSN
Yüzde 7.30 oranında artışla 7.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 396, 206 adet işlem
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17:56GOLTS
Yüzde 6.82 oranında artışla 20.04 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 937 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3080, 73 artarak (% 2.35 ) 134, 366
-
17:55XU100
Endeks 118, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 85 üstünde . İşlem hacmi 18, 309.00 milyon TL de