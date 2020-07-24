***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK42111 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 1. Kupon Ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.04.2021Vade (Gün Sayısı) 303Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK42111Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 62.535.000Kupon Sayısı 10Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 0,8154 509.910,39 Evet2 25.08.2020 24.08.2020 25.08.20203 25.09.2020 24.09.2020 25.09.20204 26.10.2020 23.10.2020 26.10.20205 25.11.2020 24.11.2020 25.11.20206 29.12.2020 28.12.2020 29.12.20207 28.01.2021 27.01.2021 28.01.20218 26.02.2021 25.02.2021 26.02.20219 26.03.2021 25.03.2021 26.03.202110 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.04.2021 21.04.2021 22.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 23.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 303 gün vadeli, TRFAKBK42111 ISIN Kodlu, 62.535.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861541BIST