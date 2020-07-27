***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.07.2020 15:20
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 27.04.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK72027
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 81.601.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.07.2020
Kayıt Tarihi 24.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.07.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 27.04.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFAKBK72027 ISIN Kodlu, 81.601.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862054
BIST
16:391.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:396,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:398,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:39427,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 8,59
|Açılış
|: 427,43
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|387,20
|399.862.770
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.661.819
|% 10,00
|
|DESA
|6,49
|17.843.632
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,07
|397.976.868
|% -8,13
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,20
|1.566.918.866
|% 3,19
|
|IHLGM
|1,84
|808.990.901
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|799.795.741
|% -0,86
|
|SISE
|6,34
|594.676.107
|% -1,86
|
|GARAN
|7,81
|594.440.708
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|808.990.901
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|799.795.741
|% -0,86
|
|IHLAS
|1,00
|251.771.310
|% 9,89
|
|KRDMD
|3,13
|357.106.453
|% 0,97
|
|ITTFH
|4,07
|397.976.868
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7893
|8,8334
|% 0,62
|
|Frank
|7,4062
|7,4508
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8234
|1,8326
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|32,37
|
|Altın Gr.
|427
|427
|8,08
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.818
|94,80
|
|Tam
|2.879
|2.899
|103,80
|
|Yarım
|1.397
|1.415
|47,60
|
|Çeyrek
|701
|708
|23,80
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|1,41
|
|Gümüş Gr.
|5,34
|5,35
|0,33
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|-0,27
|
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