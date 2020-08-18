***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.08.2020 13:40
malar
Bankamızca, 19.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK12197 ISIN Kodlu, 787.050.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 1. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869655
BIST
14:551.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.099
En Düşük
1.084
14:557,3968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,4005
En Düşük
7,3688
14:558,8094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8094
En Düşük
8,7426
14:55477,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 6,26
|Açılış
|: 477,09
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
477,89
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler14:55
|MAKTK
|2,53
|88.728.537
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|662.008.698
|% 10,00
|
|ARMDA
|29,04
|5.943.992
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|327.686
|% 9,99
|
|HUBVC
|18,63
|43.458.850
|% 9,98
|
|RALYH
|13,05
|25.670.817
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|10.703.357
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,50
|1.690.821
|% -9,52
|
|EGCYO
|0,97
|279.191
|% -8,49
|
|SILVR
|4,15
|167.443.444
|% -7,78
|
|GARAN
|7,10
|865.745.290
|% 2,01
|
|RTALB
|57,20
|662.008.698
|% 10,00
|
|ASELS
|17,88
|501.949.347
|% 0,22
|
|GUSGR
|5,88
|499.187.253
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,86
|368.824.698
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,86
|368.824.698
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,93
|245.569.219
|% 0,00
|
|GARAN
|7,10
|865.745.290
|% 2,01
|
|GUSGR
|5,88
|499.187.253
|% 5,38
|
|TSKB
|1,10
|87.959.520
|% 0,92
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3941
|7,3968
|% 0,18
|
|Euro
|8,8025
|8,8094
|% 0,60
|
|Sterlin
|9,7121
|9,7608
|% 0,79
|
|Frank
|8,1372
|8,1863
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9657
|1,9756
|% 0,27
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,25
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,28
|
|Cumhuriyet
|3.165
|3.213
|34,00
|
|Tam
|3.152
|3.232
|31,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|15,29
|
|Çeyrek
|764
|782
|7,64
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,12
|0,60
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,17
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|-0,15
|