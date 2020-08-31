***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 20.07.2020 Tarihli Akbank BİST-TLREF'e Endeksli Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.08.2020Vade (Gün Sayısı) 42Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK82018Vade Başlangıç Tarihi 20.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 866.000.000Kupon Sayısı 1Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 1,1296 9,8169 10,2543 9.782.484,56 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 20.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42 gün vadeli, TRFAKBK82018 ISIN Kodlu, 866.000.000 TL nominal değerdeki BİST-TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına endeksli finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871753BIST