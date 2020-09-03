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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.09.2020 12:22
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBKA2034 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2034
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.737.000
Kupon Sayısı 6

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 0,7398 212.596,33 Evet
2 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 0,7891 226.763,67 Evet
3 03.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 0,7398 212.596,33 Evet
4 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020
6 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 184 gün vadeli, TRFAKBKA2034 ISIN Kodlu, 28.737.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873086


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HATEK 11,77 10.473.539 % 10,00  
DGATE 10,78 21.575.943 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.012.470 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.201.667 % 10,00  
FENER 34,12 226.645.569 % 9,99  
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Euro 8,7974 8,8052 % 0,59  
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Frank 8,1301 8,1791 % 0,71  
Riyal 1,9759 1,9858 % 0,69  
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Altın Ons 1.935 1.935 -7,91  
Altın Gr. 463 463 1,47  
Cumhuriyet 3.075 3.122 7,00  
Tam 3.059 3.137 5,52  
Yarım 1.479 1.517 2,67  
Çeyrek 742 759 1,34  
Gümüş.Ons 27,11 27,15 -0,33  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,02  
B. Petrol 43,66 43,66 -0,77  
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