***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.09.2020 15:52
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA20C4
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 218.630.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 91 gün vadeli 218.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874151
BIST
15:371.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.097
En Düşük
1.087
15:377,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0146
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4983
En Düşük
7,4760
15:378,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8619
En Düşük
8,7995
15:37465,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,13
|Açılış
|: 465,96
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
466,02
En Düşük
462,62
BIST En Aktif Hisseler15:35
|ALCAR
|93,50
|21.326.665
|% 10,00
|
|FMIZP
|88,00
|21.546.424
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,70
|17.338.900
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|998.413
|% 10,00
|
|TACTR
|5,72
|802.175
|% 10,00
|
|DOBUR
|24,30
|108.086
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|1.342.310
|% -9,99
|
|ETILR
|3,65
|1.724.328
|% -8,98
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|MEGAP
|6,73
|5.683.079
|% -8,81
|
|TSPOR
|7,15
|660.617.140
|% 9,83
|
|AFYON
|4,26
|601.708.564
|% 5,97
|
|ODAS
|2,60
|452.804.912
|% 4,00
|
|GSRAY
|4,78
|448.982.687
|% 9,89
|
|THYAO
|10,84
|386.606.705
|% 0,56
|
|ODAS
|2,60
|452.804.912
|% 4,00
|
|EKGYO
|1,80
|308.952.027
|% -0,55
|
|AFYON
|4,26
|601.708.564
|% 5,97
|
|ADESE
|2,19
|260.336.641
|% 5,80
|
|VKGYO
|3,62
|368.997.672
|% 8,06
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4951
|7,4968
|% 0,19
|
|Euro
|8,8315
|8,8347
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,6636
|9,7121
|% -0,23
|
|Frank
|8,1409
|8,1899
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,16
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,35
|
|Altın Gr.
|465
|465
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.083
|3.129
|12,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|14,33
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|6,93
|
|Çeyrek
|746
|762
|3,47
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,00
|
|B. Petrol
|40,28
|40,28
|0,50
|
Seans Raporu
15:35
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15:49LKMNH
Yüzde 9.93 oranında artışla 9.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 075 adet işlem
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15:48KRDMA
Yüzde 4.26 oranında artışla 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 498, 026 adet işlem
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15:47XU100
Endeks 1, 097 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 901.00 milyon TL de
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15:47GSRAY
Yüzde 9.89 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 338, 826 adet işlem
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15:46OZBAL
Yüzde 9.98 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 803, 996 adet işlem