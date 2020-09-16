***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.09.2020 11:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK12171 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 216
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12171
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 432.494.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 17.07.2020 16.07.2020 17.07.2020 0,7603 3.288.251,88 Evet
2 17.08.2020 14.08.2020 17.08.2020 0,7857 3.398.105,36 Evet
3 16.09.2020 15.09.2020 16.09.2020 0,7603 3.288.251,88 Evet
4 16.10.2020 15.10.2020 16.10.2020
5 16.11.2020 13.11.2020 16.11.2020
6 16.12.2020 15.12.2020 16.12.2020
7 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.01.2021 18.01.2021 19.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK12171 ISIN Kodlu, 432.494.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875245
BIST