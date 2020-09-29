***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.09.2020 16:46
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 24.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 421
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBKK2110
Vade Başlangıç Tarihi 29.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 68.970.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 22.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2019/62 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 421 gün vadeli 68.970.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877213
BIST
17:151.117
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,68
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.112
17:157,8423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0417
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8572
En Düşük
7,7765
17:159,2142
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,1101
|Açılış
|: 9,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2188
En Düşük
9,0696
17:15476,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 4,33
|Açılış
|: 476,58
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
477,26
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISGSY
|10,12
|22.254.678
|% 10,00
|
|YAPRK
|53,35
|728.601
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.285.147
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|3.227.287
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|11.234.232
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|METUR
|8,66
|11.661.551
|% -9,03
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|ASELS
|17,63
|1.011.577.867
|% 0,97
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|TRKCM
|4,81
|604.314.546
|% -5,69
|
|SISE
|7,37
|4.112.726.668
|% -5,15
|
|KRDMD
|3,27
|916.037.335
|% 0,93
|
|CEMAS
|1,70
|436.026.176
|% 3,03
|
|ODAS
|2,72
|548.468.785
|% 0,00
|
|GARAN
|6,91
|1.319.011.717
|% -1,14
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8358
|7,8423
|% 0,53
|
|Euro
|9,1962
|9,2142
|% 1,21
|
|Sterlin
|10,0651
|10,1155
|% 0,79
|
|Frank
|8,5037
|8,5549
|% 1,12
|
|Riyal
|2,0875
|2,0980
|% 0,61
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|7,59
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.194
|37,00
|
|Tam
|3.133
|3.212
|36,70
|
|Yarım
|1.514
|1.554
|17,75
|
|Çeyrek
|759
|777
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,08
|
|B. Petrol
|42,14
|42,14
|-0,73
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29ANACM
Yüzde -6.47 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 365, 810 adet işlem
-
17:28MZHLD
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 228 adet işlem
-
17:27GLRYH
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 506, 143 adet işlem
-
17:26SAFKR
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 703, 998 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 43 altında . İşlem hacmi 17, 973.00 milyon TL de