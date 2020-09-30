***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK22162 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2021Vade (Gün Sayısı) 216Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22162Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 428.699.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 0,735 3.150.937,65 Evet2 31.08.2020 28.08.2020 31.08.2020 0,811 3.476.748,89 Evet3 30.09.2020 29.09.2020 30.09.2020 0,7603 3.259.398,5 Evet4 30.10.2020 28.10.2020 30.10.20205 01.12.2020 30.11.2020 01.12.20206 31.12.2020 30.12.2020 31.12.20207 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 01.07.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 216 gün vadeli, TRFAKBK22162 ISIN Kodlu, 428.699.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877513BIST