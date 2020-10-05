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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.10.2020 15:02
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBKA2042 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Kupon ödemesi tamamlanmıştır.

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2042
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 995.467.000
Kupon Sayısı 3

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet
2 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet
3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 184 gün vadeli, TRFAKBKA2042 ISIN Kodlu, 995.467.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878205


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 31,24 101.987.976 % 10,00  
ITTFH 5,72 137.952.234 % 10,00  
FORMT 4,40 32.365.478 % 10,00  
ARMDA 62,15 14.838.399 % 10,00  
SRVGY 26,40 6.318.629 % 10,00  
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Dolar 7,7554 7,7612 % 0,04  
Euro 9,1441 9,1548 % 0,64  
Sterlin 10,0440 10,0944 % 0,37  
Frank 8,4446 8,4955 % 0,61  
Riyal 2,0631 2,0734 % 0,05  
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17:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 14,05  
Altın Gr. 477 477 3,59  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,27 24,31 0,55  
Gümüş Gr. 6,07 6,08 0,15  
B. Petrol 41,37 41,37 2,10  
Seans Raporu 17:50
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