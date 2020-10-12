***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK12155 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.01.2021Vade (Gün Sayısı) 228Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK12155Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 362.631.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 1,571 5.696.933,01 Evet2 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,571 5.696.933,01 Evet3 11.12.2020 10.12.2020 11.12.20204 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 12.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 228 gün vadeli, TRFAKBK12155 ISIN Kodlu, 362.631.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880704BIST