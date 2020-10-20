***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK22147 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 253Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22147Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.700.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,8329 472.254,3 Evet2 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 0,7809 442.770,3 Evet3 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 0,7809 442.770,3 Evet4 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 0,8329 472.254,3 Evet5 20.11.2020 19.11.2020 20.11.20206 21.12.2020 18.12.2020 21.12.20207 22.01.2021 21.01.2021 22.01.20218 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 18.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 253 gün vadeli, TRFAKBK22147 ISIN Kodlu, 56.700.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 4. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882520BIST