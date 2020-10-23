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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.10.2020 12:12
GÜNCEL HABERLER



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFAKBK22154 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 4. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 248
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22154
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 0,7809 624.720 Evet
2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8329 666.320 Evet
3 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 0,7809 624.720 Evet
4 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 0,7809 624.720 Evet
5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020
6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020
7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
8



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BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANFM 12,10 9.409.247 % 10,00  
KONYA 832,40 147.542.285 % 9,99  
KARTN 1.238,20 7.314.047 % 9,99  
EMKEL 4,63 34.904.988 % 9,98  
CASA 36,24 719.328 % 9,95  
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14:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9609 7,9655 % 0,35  
Euro 9,4336 9,4387 % 0,50  
Sterlin 10,3818 10,4339 % 0,25  
Frank 8,7712 8,8241 % 0,64  
Riyal 2,1174 2,1280 % 0,33  
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14:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.910 1.910 5,83  
Altın Gr. 489 489 2,75  
Cumhuriyet 3.235 3.283 27,00  
Tam 3.218 3.298 33,80  
Yarım 1.555 1.595 16,35  
Çeyrek 780 798 8,18  
Gümüş.Ons 24,74 24,77 0,05  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,03  
B. Petrol 42,66 42,66 0,20  
Seans Raporu 14:05
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