***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.10.2020 14:11
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBKA20A8 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 188
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA20A8
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.210.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,6137 1.600.951,77 Evet
2 26.10.2020 23.10.2020 26.10.2020 1,6398 1.626.845,58 Evet
3 28.12.2020 25.12.2020 28.12.202rim/883721
BIST
17:131.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,77%
|| -33,00
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:138,0885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1214
|Açılış
|: 8,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:139,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1107
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:13496,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 8,94
|Açılış
|: 496,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:13
|RTALB
|49,52
|264.011.290
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.229.629
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|100.479.897
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.477.056
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.323.104
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.416.110
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.940.068
|% -10,00
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|ECILC
|7,57
|1.362.508.621
|% 5,87
|
|GARAN
|6,86
|997.419.648
|% -2,97
|
|SISE
|6,46
|828.994.350
|% -5,14
|
|FENER
|38,02
|709.413.698
|% 0,16
|
|TSKB
|1,95
|3.044.224.735
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,81
|576.819.410
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|460.450.718
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,39
|666.535.215
|% -2,59
|
|IHLAS
|1,18
|237.575.153
|% -7,81
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0844
|8,0885
|% 1,52
|
|Euro
|9,5515
|9,5599
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4931
|10,5457
|% 1,26
|
|Frank
|8,8817
|8,9352
|% 1,20
|
|Riyal
|2,1509
|2,1617
|% 1,56
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,94
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.263
|3.344
|53,84
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,05
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,02
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,42
|-0,20
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:27PSDTC
Yüzde -9.35 oranında düşüşle 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 686 adet işlem
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17:27PSDTC
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17:26AKCNS
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 12.78 lira fiyatla işlem gören hissede 663, 387 adet işlem
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 89 kaybederek (% -2.69 ) 1, 046
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, KONTR, KARTN, EGCYO, RTALB, OZRDN, EUYO, CRFSA, ROYAL, GLRYH