***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.10.2020 10:21
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBKA2091 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 2. Kupon Ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 193
Faiz Oranı Türü Sabit
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2091
Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.300.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,7179 434.628,7 Evet
2 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,6658 421.447,4 Evet
3 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 19.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 193 gün vadeli, TRFAKBKA2091 ISIN Kodlu, 25.300.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 2. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884262
BIST