***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2020 10:08
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 02.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 183
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2018
Vade Başlangıç Tarihi 02.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 174.408.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.12.2020
Kayıt Tarihi 01.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 02.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 183 gün vadeli, TRFAKBKA2018 ISIN Kodlu, 174.408.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890912
BIST
12:501.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,58
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.337
En Düşük
1.324
12:507,8327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8477
En Düşük
7,7709
12:509,4453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0099
|Açılış
|: 9,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4765
En Düşük
9,4041
12:50459,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,95
|Açılış
|: 459,78
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
460,34
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler12:50
|KONYA
|1.172,60
|60.064.411
|% 10,00
|
|UZERB
|39,22
|204.650
|% 9,98
|
|CASA
|95,45
|293.795
|% 9,97
|
|SAFKR
|18,44
|7.677.217
|% 9,96
|
|UFUK
|14,80
|229.666
|% 9,96
|
|KERVN
|1,03
|1.239.586
|% -9,65
|
|PAMEL
|23,50
|340.609
|% -8,42
|
|RODRG
|15,50
|5.788.822
|% -8,39
|
|DOAS
|27,70
|14.600.469
|% -4,42
|
|IZMDC
|19,77
|4.591.945
|% -2,80
|
|THYAO
|12,53
|2.485.160.090
|% 0,24
|
|GARAN
|9,28
|1.204.755.130
|% 0,54
|
|SISE
|6,98
|899.866.581
|% 0,87
|
|KRDMD
|5,02
|774.508.513
|% 1,62
|
|PGSUS
|64,45
|676.748.704
|% 2,46
|
|EKGYO
|2,18
|517.634.062
|% -0,46
|
|THYAO
|12,53
|2.485.160.090
|% 0,24
|
|KRDMD
|5,02
|774.508.513
|% 1,62
|
|PETKM
|4,30
|660.274.293
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,97
|417.004.679
|% -0,67
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8293
|7,8327
|% 0,02
|
|Euro
|9,4395
|9,4453
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,4326
|10,4850
|% -0,45
|
|Frank
|8,6644
|8,7166
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0810
|2,0914
|% -0,02
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,66
|
|Altın Gr.
|459
|459
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.095
|12,00
|
|Tam
|3.034
|3.110
|11,13
|
|Yarım
|1.466
|1.504
|5,39
|
|Çeyrek
|735
|752
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,02
|
|B. Petrol
|47,62
|47,62
|0,20
|