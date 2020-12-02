***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.12.2020 14:58
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 31.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 425
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK12216
Vade Başlangıç Tarihi 02.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.220.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 425 gün vadeli 37.220.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890950
BIST
17:031.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,15
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:037,8340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:039,4585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0033
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:03458,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,40
|Açılış
|: 458,24
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:03
|TKNSA
|14,67
|486.749.358
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|8.962.216
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.371.720
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|7.970.454
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|IZMDC
|19,21
|17.444.287
|% -5,56
|
|THYAO
|12,41
|3.956.078.390
|% -0,72
|
|GARAN
|9,26
|2.285.545.513
|% 0,33
|
|PGSUS
|64,45
|1.424.847.205
|% 2,46
|
|KRDMD
|4,98
|1.266.652.851
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.469.963
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,19
|1.241.469.963
|% 0,00
|
|THYAO
|12,41
|3.956.078.390
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,94
|829.898.583
|% -1,67
|
|PETKM
|4,27
|1.114.860.948
|% 0,23
|
|KRDMD
|4,98
|1.266.652.851
|% 0,81
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8292
|7,8340
|% 0,03
|
|Euro
|9,4501
|9,4585
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,3988
|10,4509
|% -0,77
|
|Frank
|8,7081
|8,7606
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0839
|2,0944
|% 0,12
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,40
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|4,96
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|2,40
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,77
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|47,31
|47,31
|-0,11
|