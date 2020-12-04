***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 10:30
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2042
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 995.467.000
Kupon Sayısı 3
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet
2 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet
3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 1,5206 15.137.071,2 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 184 gün vadeli, TRFAKBKA2042 ISIN Kodlu, 995.467.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891342
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