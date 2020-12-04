***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 03.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosunun Anapara ve Kupon İtfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 184Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKA2042Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 995.467.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.08.2020 30.07.2020 04.08.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet2 05.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 1,5713 15.641.772,97 Evet3 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 1,5206 15.137.071,2 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.12.2020 03.12.2020 04.12.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 03.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 184 gün vadeli, TRFAKBKA2042 ISIN Kodlu, 995.467.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891342BIST