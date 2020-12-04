***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 10:31
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 03.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2026
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.750.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.12.2020
Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 03.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 184 gün vadeli, TRFAKBKA2026 ISIN Kodlu, 1.750.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891343
BIST
11:551.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
11:557,7980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
11:559,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
11:55461,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,87
|Açılış
|: 461,18
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler11:53
|RYGYO
|6,71
|28.841.378
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.642.071
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.398.394
|% 9,85
|
|DYOBY
|13,09
|142.849.317
|% 9,45
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,48
|5.116.293
|% -6,86
|
|ORMA
|12,02
|31.180
|% -4,75
|
|TSKB
|1,98
|880.050.697
|% -3,88
|
|GARAN
|9,16
|488.289.963
|% -0,43
|
|PETKM
|4,33
|351.600.425
|% 1,64
|
|SISE
|6,98
|346.257.801
|% -0,14
|
|TKNSA
|15,97
|345.073.926
|% -0,99
|
|TSKB
|1,98
|880.050.697
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,20
|155.419.306
|% -2,44
|
|EKGYO
|2,18
|247.363.391
|% 0,46
|
|PETKM
|4,33
|351.600.425
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,33
|107.651.075
|% 0,76
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7969
|7,7998
|% 0,36
|
|Euro
|9,4853
|9,4904
|% 0,46
|
|Sterlin
|10,4341
|10,4864
|% 0,10
|
|Frank
|8,7200
|8,7725
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% 0,35
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-1,62
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,05
|
|B. Petrol
|49,86
|49,86
|1,15
|