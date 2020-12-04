***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.12.2020 17:24
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 83
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22188
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 383.900.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsindeırımcılara satılmak üzere 83 gün vadeli 383.900.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891464
BIST
17:101.331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
17:107,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7566
17:109,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
17:10461,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,80
|Açılış
|: 461,12
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
458,44
BIST En Aktif Hisseler17:10
|IDEAS
|11,22
|4.675.060
|% 10,00
|
|SNPAM
|17,38
|6.264.356
|% 10,00
|
|SASA
|18,71
|606.109.493
|% 9,99
|
|ERBOS
|35,56
|35.373.399
|% 9,96
|
|DYOBY
|13,15
|262.335.320
|% 9,95
|
|TKNSA
|14,52
|825.284.363
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,33
|9.608.015
|% -9,98
|
|UFUK
|14,66
|936.953
|% -9,95
|
|SAFKR
|15,02
|11.357.829
|% -9,95
|
|SODSN
|23,36
|287.286
|% -9,74
|
|PETKM
|4,65
|4.104.663.965
|% 9,15
|
|DOHOL
|2,80
|1.655.366.759
|% 5,66
|
|TSKB
|1,95
|1.638.700.489
|% -5,34
|
|SELEC
|15,37
|1.265.142.334
|% -7,80
|
|TUPRS
|95,10
|1.228.003.003
|% 3,03
|
|PETKM
|4,65
|4.104.663.965
|% 9,15
|
|TSKB
|1,95
|1.638.700.489
|% -5,34
|
|DOHOL
|2,80
|1.655.366.759
|% 5,66
|
|ZOREN
|2,79
|618.870.979
|% 3,72
|
|EKGYO
|2,16
|463.837.060
|% -0,46
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7865
|7,7903
|% 0,24
|
|Euro
|9,4722
|9,4774
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4744
|10,5270
|% 0,48
|
|Frank
|8,7137
|8,7662
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0703
|2,0807
|% 0,21
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,10
|
|Altın Gr.
|460
|460
|0,02
|
|Cumhuriyet
|3.057
|3.103
|-7,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-6,65
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-3,22
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|49,16
|49,16
|0,45
|