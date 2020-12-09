***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.12.2020 10:13
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.09.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA20C4
Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 218.630.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.12.2020
Kayıt Tarihi 08.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 09.09.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFAKBKA20C4 ISIN Kodlu, 218.630.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892241
BIST
11:201.349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:207,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:209,4902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:20467,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,67
|Açılış
|: 467,51
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:20
|AKFGY
|4,73
|15.194.200
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.380.172
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.004.634
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|272.926.451
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|IZMDC
|17,74
|14.660.147
|% -6,14
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|BASCM
|11,00
|11.044
|% -4,51
|
|EREGL
|13,43
|857.203.080
|% -0,15
|
|PETKM
|4,90
|796.909.953
|% 0,20
|
|SISE
|7,18
|715.285.727
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,24
|490.116.590
|% 0,19
|
|GARAN
|9,07
|381.453.284
|% 1,45
|
|PETKM
|4,90
|796.909.953
|% 0,20
|
|SISE
|7,18
|715.285.727
|% 0,70
|
|KRDMD
|5,24
|490.116.590
|% 0,19
|
|ODAS
|3,61
|325.238.714
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,05
|175.559.113
|% 0,00
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8184
|7,8245
|% 0,07
|
|Euro
|9,4844
|9,4902
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4446
|10,4970
|% 0,34
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% 0,24
|
|Riyal
|2,0798
|2,0902
|% 0,10
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-11,60
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|49,06
|49,06
|0,22
|
Seans Raporu
11:20
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-
11:35SILVR
Yüzde 7.53 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 080, 259 adet işlem
-
11:33OSMEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 563 adet işlem
-
11:32DOAS
Yüzde 6.70 oranında artışla 29.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 484, 324 adet işlem
-
11:31XU100
Endeks 1, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 7, 476.00 milyon TL de
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11:29SILVR
Yüzde 5.02 oranında artışla 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 651, 178 adet işlem