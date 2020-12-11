***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2020 10:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 04.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 190
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2059
Vade Başlangıç Tarihi 04.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.370.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.12.2020
Kayıt Tarihi 10.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 190 gün vadeli, TRFAKBKA2059 ISIN Kodlu, 28.370.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892736
BIST
10:091.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,01
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.356
En Düşük
1.349
10:097,9254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0351
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9366
En Düşük
7,8772
10:099,6416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0497
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6525
En Düşük
9,5637
10:09466,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,94
|Açılış
|: 466,78
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
467,33
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:09
|DITAS
|38,72
|4.148.461
|% 10,00
|
|LINK
|56,65
|17.037.856
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|43.878.921
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|SELEC
|15,20
|7.121.441
|% -7,43
|
|ADESE
|2,62
|3.121.616
|% -6,43
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,45
|1.315.308
|% -6,13
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ASELS
|17,37
|102.244.473
|% -1,47
|
|PETKM
|4,76
|74.391.246
|% 0,85
|
|SISE
|7,19
|346.043.391
|% 0,42
|
|ODAS
|3,78
|145.476.099
|% -2,58
|
|ALBRK
|1,82
|44.144.272
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,05
|63.434.865
|% 0,00
|
|GARAN
|9,50
|183.189.727
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9186
|7,9254
|% 0,44
|
|Euro
|9,6302
|9,6416
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,4991
|10,5518
|% 0,34
|
|Frank
|8,8880
|8,9415
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,17
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,52
|50,52
|0,27
|