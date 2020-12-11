***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.12.2020 10:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK12155 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 228
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12155
Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 362.631.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 1,571 5.696.933,01 Evet
2 12.10.2020 09.10.2020 12.10.2020 1,571 5.696.933,01 Evet
3 11.12.2020 10.12.2020 11.12.2020 1,5453 5.603.736,84 Evet
4 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.01.2021 25.01.2021 26.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 12.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 228 gün vadeli, TRFAKBK12155 ISIN Kodlu, 362.631.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 3. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892737
BIST