***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.12.2020 10:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFAKBK22147 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 6. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 253
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22147
Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.700.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 0,8329 472.254,3 Evet
2 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 0,7809 442.770,3 Evet
3 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 0,7809 442.770,3 Evet
4 20.10.2020 19.10.2020 20.10.2020 0,8329 472.254,3 Evet
5 20.11.2020 19.11.2020 20.11.2020 0,8069 457.512,3 Evet
6 21.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 0,8069 457.512,3 Evet
7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021
8 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 18.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 253 gün vadeli, TRFAKBK22147 ISIN Kodlu, 56.700.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 6. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894035
BIST