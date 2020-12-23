***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFAKBK22154 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun 6. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 26.02.2021Vade (Gün Sayısı) 248Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBK22154Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 23.07.2020 22.07.2020 23.07.2020 0,7809 624.720 Evet2 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 0,8329 666.320 Evet3 23.09.2020 22.09.2020 23.09.2020 0,7809 624.720 Evet4 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 0,7809 624.720 Evet5 23.11.2020 20.11.2020 23.11.2020 0,8069 645.520 Evet6 23.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 0,7809 624.720 Evet7 22.01.2021 21.01.2021 22.01.20218 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 23.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 248 gün vadeli, TRFAKBK22154 ISIN Kodlu, 80.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun 6. kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894364BIST