***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.12.2020 12:16
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 10.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 201
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2067
Vade Başlangıç Tarihi 10.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.831.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.12.2020
Kayıt Tarihi 25.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 10.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 201 gün vadeli, TRFAKBKA2067 ISIN Kodlu, 43.831.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895101
BIST
12:071.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,02
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:077,4916
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0947
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4867
12:079,1671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0749
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:07453,68
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -4,91
|Açılış
|: 453,64
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,49
BIST En Aktif Hisseler12:07
|YAPRK
|66,55
|4.049.601
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.117.018
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|257.274.028
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|SANKO
|9,65
|6.533.016
|% -5,76
|
|INVEO
|44,58
|33.028.353
|% -5,39
|
|DESA
|9,49
|4.107.077
|% -4,62
|
|GUBRF
|66,05
|1.030.973.654
|% 3,20
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|BRSAN
|28,14
|431.051.519
|% -7,13
|
|KOZAL
|93,70
|343.863.496
|% -1,06
|
|TUPRS
|108,40
|284.216.754
|% 2,26
|
|SISE
|7,31
|850.170.801
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,54
|171.439.736
|% 1,99
|
|ODAS
|3,93
|280.277.564
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|143.815.613
|% 1,40
|
|TSKB
|1,84
|98.616.873
|% 0,55
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4852
|7,4916
|% -1,25
|
|Euro
|9,1585
|9,1671
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,1208
|10,1715
|% -1,24
|
|Frank
|8,3890
|8,4395
|% -1,09
|
|Riyal
|1,9904
|2,0004
|% -1,25
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,95
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.993
|3.069
|-25,01
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-12,10
|
|Çeyrek
|726
|742
|-6,05
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,67
|51,67
|0,33
|