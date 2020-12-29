***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









i TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.12.2020Vade (Gün Sayısı) 193Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKBKA2091Vade Başlangıç Tarihi 19.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.300.000Kupon Sayısı 3Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 24.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 1,7179 434.628,7 Evet2 27.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 1,6658 421.447,4 Evet3 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 1,6398 414.869,4 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.12.2020 28.12.2020 29.12.2020 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamızca, 19.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 193 gün vadeli, TRFAKBKA2091 ISIN Kodlu, 25.300.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, anapara ve kupon itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895409BIST