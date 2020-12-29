***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2020 15:18
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 11.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 201
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBKA2075
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 56.740.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.12.2020
Kayıt Tarihi 28.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.12.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 11.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 201 gün vadeli, TRFAKBKA2075 ISIN Kodlu, 56.740.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895411
BIST
17:181.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,92
|Açılış
|: 1.443
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|Önceki Kapanış
|: 1.439
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1.451
En Düşük
1.436
17:187,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0823
|Açılış
|: 7,3600
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|Önceki Kapanış
|: 7,4350
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7,4786
En Düşük
7,3450
17:189,0189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0757
|Açılış
|: 9,0050
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|Önceki Kapanış
|: 9,0700
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9,1540
En Düşük
8,9988
17:18444,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,72
|Açılış
|: 444,12
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|Önceki Kapanış
|: 447,84
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451,65
En Düşük
443,58
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ALCAR
|374,00
|261.615.113
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.734.868
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.154.572
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.654.358
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|13.438.936
|% -9,58
|
|GUBRF
|74,95
|2.156.080.338
|% 6,46
|
|THYAO
|12,87
|1.379.699.414
|% 1,98
|
|GARAN
|9,93
|1.153.100.044
|% 0,51
|
|KARTN
|104,80
|987.883.622
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|KARSN
|3,24
|751.302.793
|% 3,18
|
|SKBNK
|1,54
|334.856.289
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,48
|471.203.903
|% 1,22
|
|TSKB
|1,80
|323.741.027
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|909.935.377
|% 0,71
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3517
|7,3559
|% -1,11
|
|Euro
|9,0108
|9,0189
|% -0,83
|
|Sterlin
|9,9036
|9,9533
|% -0,62
|
|Frank
|8,2700
|8,3198
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% -1,15
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,27
|
|Altın Gr.
|444
|445
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|2.943
|2.988
|-44,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,93
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,46
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,08
|
|B. Petrol
|51,48
|51,48
|0,58
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Seans Raporu
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