***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.01.2021 13:06
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 05.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 214
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK12122
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.322.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 05.01.2021
Kayıt Tarihi 04.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 05.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 214 gün vadeli, TRFAKBK12122 ISIN Kodlu, 1.322.000.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897026
BIST
13:351.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.486
13:357,3909
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0313
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
13:359,0807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0127
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
13:35462,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,51
|Açılış
|: 462,29
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|DOBUR
|23,32
|2.570.094
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.224.199
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|1.227.588
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.770.045
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|3.288.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|51,50
|27.521.818
|% -9,97
|
|SODSN
|26,90
|307.417
|% -9,67
|
|KENT
|310,00
|2.628.517
|% -8,69
|
|YAPRK
|67,00
|2.026.851
|% -8,22
|
|GUBRF
|71,25
|1.773.367.248
|% -8,01
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KOZAL
|108,40
|986.965.771
|% 1,98
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|EKGYO
|2,45
|1.448.060.010
|% 4,26
|
|KARSN
|3,73
|748.185.418
|% 4,48
|
|YKBNK
|3,09
|427.447.940
|% 0,65
|
|ISGYO
|2,98
|388.853.889
|% 6,81
|
|KRDMD
|5,95
|772.515.073
|% 1,19
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3911
|% -0,42
|
|Euro
|9,0718
|9,0817
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,0133
|10,0635
|% -0,22
|
|Frank
|8,3659
|8,4163
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% -0,39
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,40
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.110
|16,00
|
|Tam
|3.051
|3.128
|22,50
|
|Yarım
|1.475
|1.513
|10,89
|
|Çeyrek
|740
|757
|5,44
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,24
|51,24
|0,15
|