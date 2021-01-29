***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.01.2021 13:58
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 09.10.2019 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 478
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK12117
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 09.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 478 gün vadeli, TRSAKBK12117 ISIN Kodlu, 150.000.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905972
BIST
14:181.493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,91
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
14:187,3035
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3003
14:188,8678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0361
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8621
14:18436,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,34
|Açılış
|: 436,78
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKENT
|1.524,60
|21.850.974
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|503.344
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|22.710.598
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|SNKRN
|26,48
|934.267
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|KAPLM
|37,50
|5.389.041
|% -6,95
|
|ARTI
|7,00
|936.372
|% -6,29
|
|PARSN
|29,30
|82.590.272
|% -6,15
|
|GUBRF
|73,80
|1.730.959.541
|% 6,80
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|KOZAL
|116,60
|658.712.056
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,38
|680.182.829
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,78
|565.942.852
|% 1,61
|
|KARSN
|5,35
|693.140.172
|% 7,21
|
|GARAN
|9,37
|1.201.278.368
|% -0,21
|
|ODAS
|3,84
|488.958.719
|% 0,00
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3004
|7,3032
|% -0,42
|
|Euro
|8,8627
|8,8662
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,9833
|10,0333
|% -0,59
|
|Frank
|8,1949
|8,2442
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9437
|1,9534
|% -0,30
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|14,77
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,42
|
|Cumhuriyet
|2.894
|2.938
|-26,00
|
|Tam
|2.877
|2.950
|-31,83
|
|Yarım
|1.391
|1.427
|-15,40
|
|Çeyrek
|698
|713
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,11
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,09
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|