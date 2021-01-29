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***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 13:58



***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 09.10.2019 Tarihli Akbank Tahvil İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 478
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK12117
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.01.2021
Kayıt Tarihi 28.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.01.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızca, 09.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 478 gün vadeli, TRSAKBK12117 ISIN Kodlu, 150.000.000 TL nominal değerdeki tahvilin bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905972


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GLBMD 9,04 22.710.598 % 9,98  
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Tam 2.877 2.950 -31,83  
Yarım 1.391 1.427 -15,40  
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Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,09  
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