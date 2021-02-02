BIST En Aktif Hisseler16:49
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,1676
|7,1702
|% -0,23
|Euro
|8,6371
|8,6418
|% -0,32
|Sterlin
|9,7730
|9,8220
|% -0,24
|Frank
|7,9619
|8,0099
|% -0,28
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% -0,21
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-26,89
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-1,46
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,35
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
Seans Raporu 16:49
- 16:59KATMR Yüzde 8.39 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 957, 086 adet işlem
- 16:57ORMA Yüzde 8.06 oranında artışla 19.45 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 337 adet işlem
- 16:55DURDO Yüzde 9.39 oranında artışla 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 943, 396 adet işlem
- 16:53LUKSK Yüzde 9.92 oranında artışla 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 165, 597 adet işlem
- 16:52METUR Yüzde 7.96 oranında artışla 27.14 lira fiyatla işlem gören hissede 251, 311 adet işlem