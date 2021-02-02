***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.02.2021 17:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 17.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 230
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22139
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 553.010.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2021
Kayıt Tarihi 01.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 17.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 230 gün vadeli, TRFAKBK22139 ISIN Kodlu, 553.010.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906992
BIST
16:501.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,65
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:507,1711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:508,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:50422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,50
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DURDO
|12,54
|27.919.605
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.370.557
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.088.608
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.033
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.293.542
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,02
|51.115.333
|% -9,90
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|KOZAL
|122,10
|1.281.029.154
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|SISE
|7,56
|1.052.325.989
|% 2,30
|
|GARAN
|9,56
|1.021.778.569
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|424.966.255
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|737.571.003
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.769.072
|% 0,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1664
|7,1683
|% -0,25
|
|Euro
|8,6380
|8,6427
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7696
|9,8186
|% -0,27
|
|Frank
|7,9605
|8,0084
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% -0,21
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-24,82
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:48
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17:02KAREL
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