***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.02.2021 17:01
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 85
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK42137
Vade Başlangıç Tarihi 02.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 599.800.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 85 gün vadeli 599.800.000 TL nominal değerdeki finansman bonosu ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906994
BIST
16:501.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,65
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:507,1711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:508,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:50422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,50
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DURDO
|12,54
|27.919.605
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.370.557
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.088.608
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.033
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.293.542
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,02
|51.115.333
|% -9,90
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|KOZAL
|122,10
|1.281.029.154
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|SISE
|7,56
|1.052.325.989
|% 2,30
|
|GARAN
|9,56
|1.021.778.569
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|424.966.255
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|737.571.003
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.769.072
|% 0,68
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1664
|7,1683
|% -0,25
|
|Euro
|8,6380
|8,6427
|% -0,31
|
|Sterlin
|9,7696
|9,8186
|% -0,27
|
|Frank
|7,9605
|8,0084
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% -0,21
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-24,82
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|2.825
|2.868
|-24,00
|
|Tam
|2.809
|2.880
|-27,95
|
|Yarım
|1.358
|1.393
|-13,52
|
|Çeyrek
|681
|697
|-6,76
|
|Gümüş.Ons
|27,38
|27,41
|-1,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,66
|57,66
|1,33
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:02KAREL
Yüzde 8.34 oranında artışla 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 184 adet işlem
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17:01BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 134 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 42 artarak (% 1.10 ) 1, 602
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17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, GOLTS
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17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse DOHOL, KOZAL, EKGYO