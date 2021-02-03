***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.02.2021 09:56
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 08.06.2020 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 240
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKBK22113
Vade Başlangıç Tarihi 08.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 203.433.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.02.2021
Kayıt Tarihi 02.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.02.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 08.06.2020 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 240 gün vadeli, TRFAKBK22113 ISIN Kodlu, 203.433.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907129
BIST
11:161.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,62
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
11:167,1430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0593
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
11:168,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
11:16420,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,45
|Açılış
|: 420,76
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,57
BIST En Aktif Hisseler11:16
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|660.374
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|59.261.350
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.239.076
|% 9,94
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|32,76
|12.246.504
|% -9,00
|
|BTCIM
|10,57
|10.131.700
|% -5,71
|
|ODAS
|4,19
|555.362.205
|% 4,49
|
|ISFIN
|4,32
|424.672.713
|% 3,85
|
|KOZAL
|123,80
|401.726.102
|% 2,06
|
|GARAN
|9,86
|383.978.806
|% 1,75
|
|DOHOL
|4,09
|330.956.496
|% -3,08
|
|ODAS
|4,19
|555.362.205
|% 4,49
|
|SKBNK
|1,51
|149.141.010
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,32
|424.672.713
|% 3,85
|
|DOHOL
|4,09
|330.956.496
|% -3,08
|
|ALBRK
|2,23
|162.834.354
|% 4,69
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1405
|7,1430
|% -0,82
|
|Euro
|8,6003
|8,6054
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7151
|9,7638
|% -0,96
|
|Frank
|7,9024
|7,9500
|% -1,08
|
|Riyal
|1,8946
|1,9041
|% -1,02
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-0,94
|
|Altın Gr.
|422
|423
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,05
|
|B. Petrol
|58,01
|58,01
|0,21
|