***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.02.2021 16:48
***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Yapılan Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 425
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKBK42213
Vade Başlangıç Tarihi 10.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 194.690.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 23.07.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2020/46 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 425 gün vadeli 194.690.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş ve kıymetin müşteri hesaplarına virmanı tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908901
BIST
17:011.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,85
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:017,0414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:018,5459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0251
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:01419,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,16
|Açılış
|: 419,39
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ERBOS
|66,55
|23.181.026
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|65.647.664
|% 9,99
|
|BEYAZ
|15,74
|3.975.643
|% 9,99
|
|TGSAS
|35,84
|40.378.170
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|KOZAL
|138,10
|2.319.762.108
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,63
|1.485.831.113
|% 1,15
|
|PETKM
|5,10
|1.067.841.223
|% -3,59
|
|GARAN
|10,15
|1.016.479.607
|% -0,49
|
|KRDMD
|7,06
|811.911.986
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,63
|1.485.831.113
|% 1,15
|
|GSDHO
|2,73
|702.864.153
|% 2,63
|
|PETKM
|5,10
|1.067.841.223
|% -3,59
|
|DOHOL
|3,53
|589.763.355
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,93
|435.851.125
|% -1,01
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0375
|7,0413
|% -0,39
|
|Euro
|8,5412
|8,5464
|% -0,29
|
|Sterlin
|9,7247
|9,7735
|% -0,11
|
|Frank
|7,8791
|7,9266
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8721
|1,8815
|% -0,35
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|15,63
|
|Altın Gr.
|419
|419
|2,03
|
|Cumhuriyet
|2.788
|2.830
|-5,00
|
|Tam
|2.772
|2.845
|-5,22
|
|Yarım
|1.340
|1.376
|-2,53
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,02
|
|B. Petrol
|61,39
|61,39
|0,17
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ORMA
Yüzde -7.97 oranında düşüşle 22.64 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 489 adet işlem
-
17:14MAALT
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 265.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 563 adet işlem
-
17:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SISE, TSKB
-
17:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 26 kaybederek (% -0.24 ) 1, 355
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BEYAZ, KONTR, PSDTC, PSDTC, ERBOS, PSDTC, UMPAS, IDEAS, TKURU